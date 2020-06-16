Суд вынес ещё один приговор по делу о взятках экс-начальнику станции Новосибирск-Главный

В пресс-службе НГС пояснили, что компания, которая давала взятки, арендует вагоны других организацией для грузоперевозок. Фирма платила деньги Воеводскому за общее покровительство. Взамен (в случае возникновения проблем с подачей, уборкой вагонов) начальник станции давал поручения подчиненным, чтобы они решали эти затруднения.



Представителя компании осудили по части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).



«Приговором Железнодорожного районного суда Новосибирска осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 270 000 рублей », — говорится в сообщении СК на транспорте.

