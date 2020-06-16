16 июня вторник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 70.39
eur 79.15
Срочно Три новых смерти от ковида. Что известно про жертв

Все новости

Все новости
Криминал

Суд вынес ещё один приговор по делу о взятках экс-начальнику станции Новосибирск-Главный

Фирма осуждённого платила деньги Вячеславу Воеводскому за общее покровительство

1 711
2 Обсудить

Поделиться

Суд оштрафовал представителя компании, которая занимается железнодорожными перевозками

Суд оштрафовал представителя компании, которая занимается железнодорожными перевозками

Суд оштрафовал сотрудника грузовой компании, который давал взятки начальнику станции Новосибирск-Главный Вячеславу Воеводскому.

Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«Как установлено судом и следствием, осужденный, действуя в интересах коммерческой организации, оказывающей услуги по железнодорожным грузоперевозкам, в период с июня по сентябрь 2019 года на систематической основе передавал начальнику станции Новосибирск-Главный взятку в виде денег и оплаты услуг имущественного характера, общая сумма которой составила 124 000 рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе НГС пояснили, что компания, которая давала взятки, арендует вагоны других организацией для грузоперевозок. Фирма платила деньги Воеводскому за общее покровительство. Взамен (в случае возникновения проблем с подачей, уборкой вагонов) начальник станции давал поручения подчиненным, чтобы они решали эти затруднения.

Представителя компании осудили по части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

«Приговором Железнодорожного районного суда Новосибирска осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 270 000 рублей», — говорится в сообщении СК на транспорте.

О том, что бывший начальник станции Новосибирск-Главный пошёл под суд, стало известно в ноябре 2019 года. Его обвинили в получении взяток на 450 тысяч рублей от двух компаний. Воеводский признал свою вину. Приговор бывшему начальнику станции вынесли в январе 2020 года, ему назначили штраф в 4 млн рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ВзяткаштрафНовосибирск-Главный
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!