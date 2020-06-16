Суд вынес ещё один приговор по делу о взятках экс-начальнику станции Новосибирск-Главный

Суд оштрафовал сотрудника грузовой компании, который давал взятки начальнику станции Новосибирск-Главный Вячеславу Воеводскому.
Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
«Как установлено судом и следствием, осужденный, действуя в интересах коммерческой организации, оказывающей услуги по железнодорожным грузоперевозкам, в период с июня по сентябрь 2019 года на систематической основе передавал начальнику станции Новосибирск-Главный взятку в виде денег и оплаты услуг имущественного характера, общая сумма которой составила
В пресс-службе НГС пояснили, что компания, которая давала взятки, арендует вагоны других организацией для грузоперевозок. Фирма платила деньги Воеводскому за общее покровительство. Взамен (в случае возникновения проблем с подачей, уборкой вагонов) начальник станции давал поручения подчиненным, чтобы они решали эти затруднения.
Представителя компании осудили по
«Приговором Железнодорожного районного суда Новосибирска осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере
О том, что бывший начальник станции Новосибирск-Главный пошёл под суд, стало известно в ноябре 2019 года. Его обвинили в получении взяток на