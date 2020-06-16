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24 июня на территории Центрального военного округа пройдут сразу три парада. Только вот увидят их далеко не все жители Новосибирска

24 июня на территории Центрального военного округа пройдут сразу три парада. Только вот увидят их далеко не все жители Новосибирска

Первая репетиция парада в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла на территории военного аэродрома Толмачёво в Новосибирской области накануне, 15 июня.

Военнослужащие отработали порядок и последовательность выдвижения личного состава и техники

Военнослужащие отработали порядок и последовательность выдвижения личного состава и техники

— В составе пешей колонны приняли участие более 20 парадных расчетов, сформированных из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей, а также силовых структур региона.
В составе механизированной колонны прошли более 70 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК, «Урал-4320» с 2А65 «МСТА-Б», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.

Отдельное внимание военные уделили репетиции торжественного выноса знамён

Отдельное внимание военные уделили репетиции торжественного выноса знамён

В ЦВО подчеркнули, что на репетиции парада присутствовали военные без признаков инфекций и простудных заболеваний&nbsp;

В ЦВО подчеркнули, что на репетиции парада присутствовали военные без признаков инфекций и простудных заболеваний 

Участники репетиции прошли обязательный медицинский осмотр&nbsp;

Участники репетиции прошли обязательный медицинский осмотр 

Вся техника прошла дезинфекцию&nbsp;

Вся техника прошла дезинфекцию 

Парад Победы пройдёт 24 июня&nbsp;

Парад Победы пройдёт 24 июня 

Ожидается три парада и около 50 шествий&nbsp;

Ожидается три парада и около 50 шествий 

Власти отказались от парада 9 мая и предложили горожанам отметить День Победы онлайн. Но сибиряки всё равно пришли гулять в центр города, позабыв про коронавирус. Нашему корреспонденту этот день запомнился байкерами с мороженым, песнями под вой сирен и слишком скромными полицейскими. Репортаж со «дня непослушания» смотрите здесь.

Сам парад чиновники перенесли на 24 июня, но горожанам его все равно рекомендуют смотреть онлайн. А чтобы сибиряки остались дома, улицы перекроют на пять часов, а на трибунах будет всего 28 человек. Подробности тут.

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парад9 Мая День Победы
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