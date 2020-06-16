Первая репетиция парада в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла на территории военного аэродрома Толмачёво в Новосибирской области накануне, 15 июня.
— В составе пешей колонны приняли участие более 20 парадных расчетов, сформированных из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей, а также силовых структур региона.
В составе механизированной колонны прошли более 70 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК, «Урал-4320» с 2А65 «МСТА-Б», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.
Власти отказались от парада 9 мая и предложили горожанам отметить День Победы онлайн. Но сибиряки всё равно пришли гулять в центр города, позабыв про коронавирус. Нашему корреспонденту этот день запомнился байкерами с мороженым, песнями под вой сирен и слишком скромными полицейскими. Репортаж со «дня непослушания» смотрите здесь.
Сам парад чиновники перенесли на 24 июня, но горожанам его все равно рекомендуют смотреть онлайн. А чтобы сибиряки остались дома, улицы перекроют на пять часов, а на трибунах будет всего 28 человек. Подробности тут.