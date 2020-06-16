Власти отказались от парада 9 мая и предложили горожанам отметить День Победы онлайн. Но сибиряки всё равно пришли гулять в центр города, позабыв про коронавирус. Нашему корреспонденту этот день запомнился байкерами с мороженым, песнями под вой сирен и слишком скромными полицейскими. Репортаж со «дня непослушания» смотрите здесь.



Сам парад чиновники перенесли на 24 июня, но горожанам его все равно рекомендуют смотреть онлайн. А чтобы сибиряки остались дома, улицы перекроют на пять часов, а на трибунах будет всего 28 человек. Подробности тут.