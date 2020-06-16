В аварии пострадала девушка-водитель — она была доставлена в больницу с подозрением на сотрясение. Сейчас на месте ДТП работает экипаж ГИБДД — сотрудники уточняют все обстоятельства аварии.

Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска сибиряки встали в небольшую пробку перед съездом на площадь Труда. Очевидцы в социальных сетях пишут, что затор на дороге образовался из-за небольшого ДТП: на улице Станиславского столкнулись универсал Honda и минивэн Toyota Corolla Spacio.

