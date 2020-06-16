Сегодня утром в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с пятью автомобилями и автобусом — пострадала девушка, водитель автомобиля Toyota Vitz.
— По Винаповскому мосту со стороны Мира в сторону улицы Петухова двигается автомобиль Nissan Juke, по причинам, которые сейчас устанавливаются, совершает столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, который движется в попутном направлении, в результате чего автомобиль Toyota Land Cruiser выезжает на полосу встречного движения, где сталкивается с автомобилями Nissan AD и Toyota Vitz, которые стояли во встречном направлении, далее Toyota Vitz совершает столкновения с автомобилями Honda CR-V и автобусом, который также стоял за Toyota Vitz в сторону улицы Мира, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
В аварии пострадала девушка-водитель — она была доставлена в больницу с подозрением на сотрясение. Сейчас на месте ДТП работает экипаж ГИБДД — сотрудники уточняют все обстоятельства аварии.
Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска сибиряки встали в небольшую пробку перед съездом на площадь Труда. Очевидцы в социальных сетях пишут, что затор на дороге образовался из-за небольшого ДТП: на улице Станиславского столкнулись универсал Honda и минивэн Toyota Corolla Spacio.