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ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска&nbsp;

ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска 

Сегодня утром в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с пятью автомобилями и автобусом — пострадала девушка, водитель автомобиля Toyota Vitz.

— По Винаповскому мосту со стороны Мира в сторону улицы Петухова двигается автомобиль Nissan Juke, по причинам, которые сейчас устанавливаются, совершает столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, который движется в попутном направлении, в результате чего автомобиль Toyota Land Cruiser выезжает на полосу встречного движения, где сталкивается с автомобилями Nissan AD и Toyota Vitz, которые стояли во встречном направлении, далее Toyota Vitz совершает столкновения с автомобилями Honda CR-V и автобусом, который также стоял за Toyota Vitz в сторону улицы Мира, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

В аварии пострадала девушка-водитель — она была доставлена в больницу с подозрением на сотрясение. Сейчас на месте ДТП работает экипаж ГИБДД — сотрудники уточняют все обстоятельства аварии.

Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска сибиряки встали в небольшую пробку перед съездом на площадь Труда. Очевидцы в социальных сетях пишут, что затор на дороге образовался из-за небольшого ДТП: на улице Станиславского столкнулись универсал Honda и минивэн Toyota Corolla Spacio.

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