Оперштаб Новосибирской области сообщил новые данные: за сутки было выявлено 103 случая коронавирусной инфекции. Напомним, вчера сообщалось о 109 случаях.



«83 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались три пациента — мужчины в возрасте 64 и 65 лет и женщина в возрасте 69 лет. Всего в регионе зарегистрировано 4497 случаев COVID-19, из них — 308 детей. 2276 пациентов выздоровели, 60 пациентов скончались», — говорится в сообщении оперштаба.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1765.