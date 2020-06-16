Оперштаб Новосибирской области сообщил новые данные: за сутки было выявлено 103 случая коронавирусной инфекции. Напомним, вчера сообщалось о 109 случаях.
«83 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались три пациента — мужчины в возрасте 64 и 65 лет и женщина в возрасте 69 лет. Всего в регионе зарегистрировано 4497 случаев COVID-19, из них — 308 детей. 2276 пациентов выздоровели, 60 пациентов скончались», — говорится в сообщении оперштаба.
В детскую больницу № 3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1765.
Всего в Новосибирской области провели
На прошлой неделе город потрясла история 57-летней медсестры из Новосибирска Надежды Иволги: она боялась, что может заразиться на работе, поэтому запретила родственникам приезжать к ней. Её имя оказалось в «Списке памяти», как и имя 49-летнего патологоанатома Ильи Жаркова — мы также поговорили с родственниками и друзьями мужчины, которые рассказали, на что жаловался в последние дни жизни врач.