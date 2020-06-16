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Срочно Три новых смерти от ковида. Что известно про жертв

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Коронавирусом заразились уже больше трех тысяч новосибирцев

Коронавирусом заразились уже больше трех тысяч новосибирцев

За сутки в Новосибирской области зарегистрировано еще 3 смерти от коронавируса.

— Скончались три пациента – мужчины в возрасте 64 и 65 лет, и женщина в возрасте 69 лет, — говорится в сообщении оперштаба.

Были ли у них какие-либо хронические заболевания, в оперштабе не сообщают.

За время пандемии скончались уже 60 новосибирцев.

Если вы знали умерших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157-00-00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

Истории жертв коронавируса мы публикуем в специальном сюжете.

На прошлой неделе город потрясла история 57-летней медсестры из Новосибирска Надежды Иволги - она боялась, что может заразиться на работе, поэтому запретила родственникам приезжать к ней.

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Коронавирус в Новосибирскесмерть от коронавируса
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