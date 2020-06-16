За сутки в Новосибирской области зарегистрировано еще 3 смерти от коронавируса.



— Скончались три пациента – мужчины в возрасте 64 и 65 лет, и женщина в возрасте 69 лет, — говорится в сообщении оперштаба.

Были ли у них какие-либо хронические заболевания, в оперштабе не сообщают.



За время пандемии скончались уже 60 новосибирцев.

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