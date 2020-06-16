16 июня вторник
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 3/10
usd 70.39
eur 79.15
Тема дня Совещание у Путина в режиме онлайн

Все новости

Все новости
Город

Новосибирцы встали в пробку на площади труда из-за небольшого ДТП

В Ленинском районе Новосибирска столкнулись Honda и Toyota

537
3 Обсудить

Поделиться

Небольшая пробка замечена также на улице Большевисткой в сторону Речного вокзала&nbsp;

Небольшая пробка замечена также на улице Большевисткой в сторону Речного вокзала 

Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска сибиряки встали в небольшую пробку перед съездом на площадь труда. Очевидцы в социальных сетях пишут, что затор на дороге образовался из-за небольшого ДТП - на улице Станиславского столкнулись универсал Honda и минивэн Toyota Corolla Spacio.

Так выглядят сейчас пробки в Ленинском районе Новосибирска&nbsp;

Так выглядят сейчас пробки в Ленинском районе Новосибирска 

Сервис Яндекс.Пробки оценивает утренние пробки в Новосибирске в 2 балла. Дорожный затор можно наблюдать на улице Мира, Советской, Нимеровича-Данченко и Советском шоссе на левом берегу.

Если вы едете по правому берегу, то на 7:50 утра лучше объехать улицы Зыряновскую, Кирова и Большевистскую.

А вы попали в пробку сегодня утром? Присылайте фото на наш редакционный телефон по номеру +7 923 157-00-00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Напомним, что 3 мая автомобилисты встали в 4-километровую пробку на Бердском шоссе — машины ехали в сторону Обского моря.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

пробки«Яндекс.Пробки»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!