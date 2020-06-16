Новосибирцы встали в пробку на площади труда из-за небольшого ДТП

Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска сибиряки встали в небольшую пробку перед съездом на площадь труда. Очевидцы в социальных сетях пишут, что затор на дороге образовался из-за небольшого ДТП - на улице Станиславского столкнулись универсал Honda и минивэн Toyota Corolla Spacio.
Сервис Яндекс.Пробки оценивает утренние пробки в Новосибирске в 2 балла. Дорожный затор можно наблюдать на улице Мира, Советской, Нимеровича-Данченко и Советском шоссе на левом берегу.
Если вы едете по правому берегу, то на 7:50 утра лучше объехать улицы Зыряновскую, Кирова и Большевистскую.
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Напомним, что 3 мая автомобилисты встали в 4-километровую пробку на Бердском шоссе — машины ехали в сторону Обского моря.