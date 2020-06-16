Новосибирцы встали в пробку на площади труда из-за небольшого ДТП

Сервис Яндекс.Пробки оценивает утренние пробки в Новосибирске в 2 балла. Дорожный затор можно наблюдать на улице Мира, Советской, Нимеровича-Данченко и Советском шоссе на левом берегу.

Если вы едете по правому берегу, то на 7:50 утра лучше объехать улицы Зыряновскую, Кирова и Большевистскую.