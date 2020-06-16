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Что прямо сейчас происходит в Новосибирске: коронавирус, лето и трудовые будни сибиряков (онлайн)

В нашей круглосуточной онлайн-трансляции читайте всё самое интересное о жизни в городе

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В Новосибирске от коронавируса вылечилось 2193 пациента&nbsp;

В Новосибирске от коронавируса вылечилось 2193 пациента 

Доброе утро! Мы запускаем новую онлайн-хронику о жизни в Новосибирске

И для начала немного статистики: накануне оперштаб Новосибирской области рассказал о 109 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии выявлено 4394 пациента с подтверждённым диагнозом, 2193 из которых выздоровели и 57 — скончались.

Если вы заметили что-то необычное и считаете, что горожане должны об этом знать, присылайте фото и видео через WhatsApp и Telegram по номеру 8 923 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщить новость» на нашем сайте.

Алёна Истомина

Недавно мы публиковали материал о том, где в городе нужно бы построить двухэтажные развязки, — статья вызвала резонанс, читатели активно обсуждали тему, а столичный блогер Илья Варламов подверг критике саму идею строительства в городе таких развязок (мол, они не помогут). Вместе с представителем городского департамента транспорта Михаилом Никулиным НГС ознакомился с новым планом развития транспортной сети и узнал, где реально запроектированы многоуровневые развязки — это всё оказались совершенно другие места.

Алёна Истомина

Вчера на НГС вышла интересный материал про сибирячку, которая выманивает деньги у зеков. Истории про заключённых, которые занимаются мошенничеством в тюрьме, уже давно никого не удивляют. Остро нуждающиеся в деньгах арестанты — на «общак», наркотики, еду да и просто комфортную жизнь на зоне, — цепляются за любую возможность. Самая простая — рассказать про «любовь» неизвестной даме по телефону, а лучше сразу нескольким. Такие заочницы уже превратились в интернет-мем про «ждуль» (как они называют себя сами) и «любимочек» (как их называют сами заключённые), но количество женщин, переводящих баснословные суммы на зону, не уменьшается. НГС нашёл сибирячку, которая пользуется любовью арестантов к заочницам, специально знакомится с ними, но в итоге сама разводит их на деньги. Читайте на НГС развод на любовь

Алёна Истомина

Напоминаем, что интересного произошло в стране и городе за прошедшие сутки: 

Роспотребнадзор уточнил рекомендации для работы гостиниц в условиях пандемии коронавируса. Ростуризм пообещал, что приехавшие в отпуск пары будут жить вместе — даже если они не женаты.

Глава Роспотребнадзора по Новосибирской области заявил, что Новосибирск практически вышел на плато по коронавирусу.

В Новосибирской области ещё двое пациентов умерли из-за коронавируса.

В Новосибирском зоопарке планируют ввести электронные билеты и ограниченное количество посетителей, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Но пока остаётся неизвестным, когда зоопарк начнёт работу.

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