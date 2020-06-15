В понедельник, 15 июня, оперштаб Новосибирской области рассказал о 109 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии выявлено 4394 пациента с подтверждённым диагнозом, 2193 из которых выздоровели и 57 — скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Роспотребнадзор уточнил рекомендации для работы гостиниц в условиях пандемии коронавируса. Ростуризм пообещал, что приехавшие в отпуск пары будут жить вместе — даже если они не женаты.
- В Новосибирской области ещё двое пациентов умерли из-за коронавируса.
- Глава Роспотребнадзора по Новосибирской области заявил, что Новосибирск практически вышел на плато по коронавирусу.
- В Новосибирском зоопарке планируют ввести электронные билеты и ограниченное количество посетителей, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Но пока остаётся неизвестным, когда зоопарк начнёт работу.
- Сегодня президент провёл большое совещание по поддержке экономики и социальной сферы. В этой онлайн-трансляции собраны самые важные её моменты.
- Коронавирусным больным в Новосибирске начали переливать плазму крови с антителами. Одну из пациенток уже через сутки после переливания перевели из реанимации в обычную палату.
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