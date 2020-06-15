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За сутки в Новосибирской области выписали 45 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов на коронавирус

За сутки в Новосибирской области выписали 45 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов на коронавирус

В понедельник, 15 июня, оперштаб Новосибирской области рассказал о 109 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии выявлено 4394 пациента с подтверждённым диагнозом, 2193 из которых выздоровели и 57 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.

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