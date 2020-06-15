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Воду отключили ещё днём

Воду отключили ещё днём

Днём в понедельник, 15 июня, в Заельцовском районе Новосибирска произошло аварийное отключение воды в 1225 домах.

Как сообщает портал «Мой Новосибирск», в 15:00 произошло повреждение кабеля по ул. Мочищенское шоссе, 1/3, произошла остановка насосов в перекачивающей станции. В результате без воды остались дома на улицах Арктическая, Кубовая, Охотская, Просторная, Станкевича, Хованская, Пензенская, Михайловская, Молдавская, Уфимская, Рентгеновская, Таганрогская, Кулундинская, Таманская, Перспективная, Андреевская, Лобачевского, Легендарная, Георгиевская, Кедровая.

Вернуться вода в дома, попавшие под отключения, должна в 23:00 понедельника, 15 мая.

Воду должны включить в 23:00

Воду должны включить в 23:00

Сегодня днём, 15 июня, на перекрёстке улиц Семьи Шамшиных и Орджоникидзе из под земли начала бить вода.

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отключение воды
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