Днём в понедельник, 15 июня, в Заельцовском районе Новосибирска произошло аварийное отключение воды в 1225 домах.



Как сообщает портал «Мой Новосибирск», в 15:00 произошло повреждение кабеля по ул. Мочищенское шоссе, 1/3, произошла остановка насосов в перекачивающей станции. В результате без воды остались дома на улицах Арктическая, Кубовая, Охотская, Просторная, Станкевича, Хованская, Пензенская, Михайловская, Молдавская, Уфимская, Рентгеновская, Таганрогская, Кулундинская, Таманская, Перспективная, Андреевская, Лобачевского, Легендарная, Георгиевская, Кедровая.

