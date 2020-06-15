Со второй попытки: в Россию возвращаются бюджетные модели Chevrolet

15 июня в России возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet: до этого марка была представлена в России только автомобилями для американского рынка. При этом де-факто речь идёт о ребрендинге автомобилей узбекской марки Ravon, которая пришла на смену бренду Daewoo — дочерней компании GM.

История марки Chevrolet в России — что американские горки. В 2015 году General Motors прекратил в России продажи бюджетных моделей Chevrolet, заморозил завод в Санкт-Петербурге и оставил нам только премиальные спорткары и внедорожники. На этом фоне партнерам GM из Узбекистана пришлось создавать собственную автомобильную марку, чтобы продолжить поставлять в нашу страну бюджетные автомобили: так появился бренд Ravon. Он не продержался и пяти лет и успел за это время пару раз прекращать поставки из-за различных проблем.