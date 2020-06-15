Со второй попытки: в Россию возвращаются бюджетные модели Chevrolet

15 июня в России возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet: до этого марка была представлена в России только автомобилями для американского рынка. При этом де-факто речь идёт о ребрендинге автомобилей узбекской марки Ravon, которая пришла на смену бренду Daewoo — дочерней компании GM.
История марки Chevrolet в России — что американские горки. В 2015 году General Motors прекратил в России продажи бюджетных моделей Chevrolet, заморозил завод в Санкт-Петербурге и оставил нам только премиальные спорткары и внедорожники. На этом фоне партнерам GM из Узбекистана пришлось создавать собственную автомобильную марку, чтобы продолжить поставлять в нашу страну бюджетные автомобили: так появился бренд Ravon. Он не продержался и пяти лет и успел за это время пару раз прекращать поставки из-за различных проблем.
Теперь всё вернется на свои места. Компания UzAuto Motors сообщила, что договорилась с General Motors и может вернуть в Россию недорогие модели Chevrolet узбекской сборки. Запустить продажи обещали еще в марте, но в итоге они начались только сейчас. Похоже, сроки пришлось сдвинуть из-за коронавируса.
Пока линейка будет представлена тремя автомобилями. Первый — компактный хэтчбек Chevrolet Spark. В последние годы он был известен нам как Ravon R2, но теперь вернул себе «американское» имя.
Вторая модель — седан Chevrolet Nexia — продавалась как Ravon Nexia R3 (а еще раньше — как Chevrolet Aveo). Еще одна четырехдверка — Ravon R4 — снова будет называться Chevrolet Cobalt.
Самый доступный автомобиль в этой тройке — Chevrolet Nexia. Цены на автомобиль варьируются от 700 тысяч до 830 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Он оснащается 1,5-литровым двигателем (105 лошадиных сил), 5-ступенчатой механикой либо 6-ступенчатым автоматом.
Компактный Chevrolet Spark идет на втором месте. Минимальный ценник — 720 тысяч рублей, причем уже в базовом исполнении модель комплектуется автоматом. Топовая версия обойдется на 100 тысяч рублей дороже. Во всех версиях стоит мотор на 1,25 литра (85 лошадиных сил).
Chevrolet Cobalt обойдется минимум в 750 тысяч. Здесь 1,5-литровый агрегат выдает 106 лошадиных сил. Коробки передач — такие же, как на «Нексии». За максимально оснащенный автомобиль просят 870 тысяч рублей.
Если сравнивать цены новых Chevrolet со стоимостью корейских Hyundai и Kia, то узбекские «американцы» выглядят неплохо. Например, Hyundai Solaris в самой простой комплектации с кондиционером стоит 856 тысяч рублей, то есть на 26 тысяч дороже максимально оснащенной «Нексии» с автоматом. Хэтчбек Kia Picanto с автоматом обойдется минимум в 780 тысяч рублей, то есть на 60 тысяч дороже «Спарка». С другой стороны, в плане техники «корейцы» далеко впереди.
Первые дилеры с бюджетными моделями Chevrolet уже начали свою работу, так что можно заходить на «Авто.ру» и ждать появления объявлений.
— Дилерские предприятия будут оказывать весь спектр услуг, соблюдая рекомендованные стандарты бренда, — сообщает пресс-служба UzAuto Motors.
Смогут ли узбекские Chevrolet удержаться в России или повторят неудачу Ravon — покажет время. Если все пойдет по плану, то со временем в линейку Chevrolet войдут новые модели. Например, на UzAuto Motors также выпускают седаны Lacetti и Malibu, кроссоверы Tracker, Captiva и Equinox. Пока их делают только для узбекского рынка.