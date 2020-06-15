Коронавирусным больным в Новосибирске начали переливать плазму крови с антителами

Таких доноров на данный момент около 30 человек.

— Важно отметить, что это не пациенты, недавно вылечившиеся от коронавируса. После болезни действует медотвод от кроводачи. Доноры плазмы — люди, у которых не было признаков ОРВИ последние несколько месяцев. Скорее всего, это те, кто перенёс инфекцию бессимптомно, — добавили в пресс-службе.



По словам главного врача инфекционной больницы №1 Ларисы Поздняковой, об однозначной эффективности данного метода говорить рано, необходимо накопить статистику. Но одну из пациенток уже через сутки после переливания перевели из реанимации в обычную палату.

Об этом методе лечения НГС писал в мае: для чего нужна плазма, как она заготавливается и как отбираются доноры — почитайте здесь.

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