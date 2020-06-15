Коронавирусным больным в Новосибирске начали переливать плазму крови с антителами

Новосибирский клинический центр крови передал в инфекционные стационары первую партию плазмы крови с антителами к коронавирусу для лечения тяжёлых пациентов — 10 доз.
Тестировать на антитела кадровых доноров начали 22 мая
— Мы смотрим не просто наличие антител класса G. Мы выбираем сыворотки с высоким титром. Сегодня мы это делаем единственные в России. Для клинического применения отбираются образцы плазмы только с высоким титром ковидных антител, — передаёт пресс-служба правительства НСО слова главного врача центра крови Юлии Моор.
Таких доноров на данный момент около 30 человек.
— Важно отметить, что это не пациенты, недавно вылечившиеся от коронавируса. После болезни действует медотвод от кроводачи. Доноры плазмы — люди, у которых не было признаков ОРВИ последние несколько месяцев. Скорее всего, это те, кто перенёс инфекцию бессимптомно, — добавили в пресс-службе.
По словам главного врача инфекционной больницы №1 Ларисы Поздняковой, об однозначной эффективности данного метода говорить рано, необходимо накопить статистику. Но одну из пациенток уже через сутки после переливания перевели из реанимации в обычную палату.
Об этом методе лечения НГС писал в мае: для чего нужна плазма, как она заготавливается и как отбираются доноры — почитайте здесь.
Кроме того, мы собрали истории новосибирцев, которые нашли у себя антитела к коронавирусу. Некоторые из них удивились такому результату.