15 июня понедельник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 7/10
usd 69.12
eur 78.52
Тема дня Роспотребнадзор: Новосибирск подбирается к плато

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе Подробности

Коронавирусным больным в Новосибирске начали переливать плазму крови с антителами

Одну из пациенток уже через сутки после переливания перевели из реанимации в обычную палату

175
2 Обсудить

Поделиться

Так сдают кровь на антитела к коронавирусу&nbsp;

Так сдают кровь на антитела к коронавирусу 

Новосибирский клинический центр крови передал в инфекционные стационары первую партию плазмы крови с антителами к коронавирусу для лечения тяжёлых пациентов — 10 доз.

Тестировать на антитела кадровых доноров начали 22 мая

— Мы смотрим не просто наличие антител класса G. Мы выбираем сыворотки с высоким титром. Сегодня мы это делаем единственные в России. Для клинического применения отбираются образцы плазмы только с высоким титром ковидных антител, — передаёт пресс-служба правительства НСО слова главного врача центра крови Юлии Моор.

Таких доноров на данный момент около 30 человек.

— Важно отметить, что это не пациенты, недавно вылечившиеся от коронавируса. После болезни действует медотвод от кроводачи. Доноры плазмы — люди, у которых не было признаков ОРВИ последние несколько месяцев. Скорее всего, это те, кто перенёс инфекцию бессимптомно, — добавили в пресс-службе.

По словам главного врача инфекционной больницы №1 Ларисы Поздняковой, об однозначной эффективности данного метода говорить рано, необходимо накопить статистику. Но одну из пациенток уже через сутки после переливания перевели из реанимации в обычную палату.

Об этом методе лечения НГС писал в мае: для чего нужна плазма, как она заготавливается и как отбираются доноры — почитайте здесь.

Кроме того, мы собрали истории новосибирцев, которые нашли у себя антитела к коронавирусу. Некоторые из них удивились такому результату.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в НовосибирскеЦентр кровиЮлия Мооркровьплазмаантитела
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!