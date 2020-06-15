Согласно ориентировке, рост Петра 178 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы до плеч и серые глаза. Был одет в серую толстовку с капюшоном, темное трико, рыжую бандану и резиновые сапоги. Парень был на велосипеде и с рюкзаком.

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На прошлой неделе волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 11-летнего Дмитрия Семенова. Мальчик пропал днем 3 июня — уехал на велике в неизвестном направлении. К счастью, ребенка нашли.