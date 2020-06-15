15 июня понедельник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 7/10
usd 69.12
eur 78.52
Тема дня Роспотребнадзор: Новосибирск подбирается к плато

Все новости

Все новости
Рост Петра 178 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы до плеч и серые глаза

Рост Петра 178 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы до плеч и серые глаза

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках пропавшего 17-летнего Петра Дзюбы.

Как рассказала журналисту НГС руководитель поискового отряда в Новосибирске Алеся Яблонских, подросток с родственником отправились в поход в районе деревни Бибиха 15 июня:

— Подросток с родственником поехал в небольшой велосипедный поход и где-то во время проезда отстал. Около 3 часов родственники пытались самостоятельно найти парня, но, к сожалению, это не получилось, поэтому обратились к нам. Парень на велосипеде, достаточно подготовленный, у него с собой есть еда, вода, нет спичек и нет телефона, потому что в той зоне, где они планировали кататься, отсутствует устойчивая сотовая связь. Поэтому они на двоих взяли один сотовый, и он был не у нашего молодого человека. Сейчас наши ребята выезжают на поиск, также на место выезжали сотрудники полиции, аварийно-спасательных служб. Пока очень сложно прогнозировать, что произошло, но в течение нескольких часов родные и на мотоцикле, и пешком пытались найти, но этого, к сожалению, не случилось, — рассказала Яблонских.

Согласно ориентировке, рост Петра 178 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы до плеч и серые глаза. Был одет в серую толстовку с капюшоном, темное трико, рыжую бандану и резиновые сапоги. Парень был на велосипеде и с рюкзаком.

Волонтеры просят сообщить любую информацию по номеру 8 800 700-54-52 или 112.

На прошлой неделе волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 11-летнего Дмитрия Семенова. Мальчик пропал днем 3 июня — уехал на велике в неизвестном направлении. К счастью, ребенка нашли.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

лиза алертпропал подросток
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!