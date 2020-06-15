Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках пропавшего 17-летнего Петра Дзюбы.
Как рассказала журналисту НГС руководитель поискового отряда в Новосибирске Алеся Яблонских, подросток с родственником отправились в поход в районе деревни Бибиха 15 июня:
— Подросток с родственником поехал в небольшой велосипедный поход и где-то во время проезда отстал. Около 3 часов родственники пытались самостоятельно найти парня, но, к сожалению, это не получилось, поэтому обратились к нам. Парень на велосипеде, достаточно подготовленный, у него с собой есть еда, вода, нет спичек и нет телефона, потому что в той зоне, где они планировали кататься, отсутствует устойчивая сотовая связь. Поэтому они на двоих взяли один сотовый, и он был не у нашего молодого человека. Сейчас наши ребята выезжают на поиск, также на место выезжали сотрудники полиции, аварийно-спасательных служб. Пока очень сложно прогнозировать, что произошло, но в течение нескольких часов родные и на мотоцикле, и пешком пытались найти, но этого, к сожалению, не случилось, — рассказала Яблонских.
Согласно ориентировке, рост Петра 178 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы до плеч и серые глаза. Был одет в серую толстовку с капюшоном, темное трико, рыжую бандану и резиновые сапоги. Парень был на велосипеде и с рюкзаком.
Волонтеры просят сообщить любую информацию по номеру
На прошлой неделе волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 11-летнего Дмитрия Семенова. Мальчик пропал днем 3 июня — уехал на велике в неизвестном направлении. К счастью, ребенка нашли.