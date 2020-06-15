Путину докладывают, как в России поддерживают бизнес, ипотечников и семьи с детьми

Кстати, в плане восстановления экономики все-таки будут поправки, в скором времени обновленный вариант вновь покажут Владимиру Путину.
— Я точную дату вам сейчас называть не буду и не смогу этого сделать, — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда этот документ будет представлен Путину и общественности.
Песков напомнил, что президент рассмотрел рамочный план, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным.
— Было дано поручение насытить его конкретными положениями, конкретными пунктами, в том числе основываясь на результатах отраслевых совещаний, которые проводятся у президента, — цитирует Пескова ТАСС.
Пока ждем совещание, давайте посмотрим на последние цифры по коронавирусу. За минувшие сутки болезнь подтвердилась еще у 8246 человек, с начала пандемии в России официально выявили 537 210 заболевших. Уже 284 539 человек выздоровели, 7091 человек — скончался.
Планируемое время начала совещания — 14:30 мск. Но всё может сдвинуться.
Российская экономика восстанавливается после удара пандемии. В начале июня Путину представили план, по которому к концу 2021 года страна должна выйти на устойчивый рост доходов, а уровень безработицы упадет ниже 5%. 500 мероприятий из этого плана обойдутся казне в 5 триллионов рублей. Среди них — легальная удаленка, прямые выплаты по больничным, создание «социального казначейства», которое будет оказывать поддержку нуждающимся.
Кое-какие меры действуют уже (например, дополнительные пособия для семей с детьми и повышенное пособие по безработице).
Как представляли антикризисный план Путину, вы можете посмотреть по этой ссылке.
В совещании примут участие вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтруда Антон Котяков, руководитель ФНС Даниил Егоров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что будут выступать также «непосредственно представители общественности», в том числе предприниматели, получатели льготных ипотечных кредитов, многодетные семьи.
Привет, друзья! Мы начинаем онлайн с большого совещания президента с членами правительства. Сегодня власти будут обсуждать, как в России поддерживают бизнес и социальную сферу, как исполняются «коронавирусные» программы помощи пострадавшим в пандемии. В этой трансляции будет видео с совещания, а также текстовые заметки ключевых моментов. Присоединяйтесь!