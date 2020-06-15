Путину докладывают, как в России поддерживают бизнес, ипотечников и семьи с детьми

У Владимира Путина сегодня большое совещание по поддержке экономики и социальной сферы. Речь пойдет о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, предприятий и индивидуальных предпринимателей, строительства и ипотеки.

Совещание пройдет в формате видеоконференции, мы следим за ним онлайн. Подключайтесь!