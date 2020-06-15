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Криминал

Суд отправил в СИЗО новосибирского тревел-блогера

Его задержали по делу о смерти мужчины, который в апреле выпал из окна дома в Ленинском районе

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Анатолий Гомзяков сейчас находится в СИЗО&nbsp;

Анатолий Гомзяков сейчас находится в СИЗО 

Сегодня, 15 июня, Ленинский районный суд избрал меру пресечения для новосибирского тревел-блогера Анатолия Гомзякова — его отправили в СИЗО до 4 августа.

«По версии следствия, 2 апреля 2020-го Гомзяков, находившийся в квартире, расположенной в Ленинском районе Новосибирска, причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», — говорится на сайте суда.

Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Нанесение тяжких телесных повреждений) мужчине, который 2 апреля выпал из окна квартиры в «Ясном береге» Ленинского района Новосибирска. Как рассказывает адвокат задержанного Андрей Дробин в своём аккаунте в «Инстаграме», в момент смерти мужчины Гомзяков находился с ним в одной квартире. До этого мужчины выпили несколько рюмок самого, затем Анатолий выпил ещё две банки пива.

— Здесь нужно отметить одну замечательную особенность Толи: он может в любой момент во время гулянки уснуть в произвольном месте, например, в туалете. Это подтверждают все его многочисленные знакомые. Так произошло и в этот раз: Анатолий уснул, а проснувшись не обнаружил хозяина квартиры. Всё еще находясь в алкогольном опьянении, он ушел к себе домой, — подчёркивает адвокат.

Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Нанесение тяжких телесных повреждений) мужчине, который 2 апреля выпал из окна квартиры в «Ясном береге» Ленинского района Новосибирска. Известно, что в день смерти Гомзяков находился в одной квартире с погибшим.

Ранее НГС писал о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении ложной информации против блогера, который заявил, что коронавирус создали в лаборатории около Новосибирска.

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