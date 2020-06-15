В СГК объяснили, почему некоторые дома в Новосибирске дважды остаются без горячей воды за лето

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что эти дома попали в зону гидравлических испытаний ТЭЦ-5 с 1 по 4 июня, а на следующий день водоснабжение восстановили.

Для продолжения испытаний на теплосетях ТЭЦ-5 в зоне перекачивающей насосной станции № 11 (ПНС-11) возникла необходимость снова отключить теплоснабжение этих домов по технологическим причинам: трубопровод используется для подачи воды в зоне этой станции.

— При этом на самой теплотрассе, которая снабжает пять домов на Высоцкого, испытания больше не проводятся, — рассказала пресс-служба. Подачу горячей воды обещают вернуть 21 июня.

— В общей сложности дома на Высоцкого будут находиться без горячей воды не более 14 суток, учитывая дни отключения в начале июня, — добавили в СГК.