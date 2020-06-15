В СГК объяснили, почему некоторые дома в Новосибирске дважды остаются без горячей воды за лето

«Сибирская генерирующая компания» объяснила, почему в некоторых домах Новосибирска несколько раз за лето отключают горячую воду.
С такой ситуацией столкнулись жители домов на Высоцкого и Каменской. О том, что дома Октябрьского района остались без горячей воды, в редакцию сообщила читательница.
— Второй раз подряд в наших домах по адресам Высоцкого 43, 45, 49, 51, 53 за сезон идут испытания. Первые испытания были с 1 по 6 июня. Сейчас вот вторые с 13 по 26 июня. Дважды за месяц отключают горячую воду, — написала читательница.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что эти дома попали в зону гидравлических испытаний ТЭЦ-5 с 1 по 4 июня, а на следующий день водоснабжение восстановили.
Для продолжения испытаний на теплосетях ТЭЦ-5 в зоне перекачивающей насосной станции № 11 (ПНС-11) возникла необходимость снова отключить теплоснабжение этих домов по технологическим причинам: трубопровод используется для подачи воды в зоне этой станции.
— При этом на самой теплотрассе, которая снабжает пять домов на Высоцкого, испытания больше не проводятся, — рассказала пресс-служба. Подачу горячей воды обещают вернуть 21 июня.
— В общей сложности дома на Высоцкого будут находиться без горячей воды не более 14 суток, учитывая дни отключения в начале июня, — добавили в СГК.
Карта СГК Онлайн
Другая читательница сообщила о том, что в доме на ул. Каменской, 54 горячую воду также отключили второй раза за это лето. В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что этот дом ранее не попадал под испытания теплосетей.
— Двойных испытаний ни на каких теплосетях не проводим. В предыдущие этапы испытаний дом не попадал. Возможно, работы связаны с ремонтными работами, которые проводила УК, — рассказали в СГК.
НГС не удалось дозвониться до управляющей компании, в зоне которой находится дом на ул. Каменской, 54.
С сегодняшнего дня в Новосибирске начался новый этап испытаний на теплосетях. Мы публиковали список улиц, которые останутся без горячей воды.