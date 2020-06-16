Новосибирцы из туристической компании «Сайкол Тревел» разработали подробный аудиогид по Горному Алтаю — в нём больше 90 рассказов о разных местах и достопримечательностях этого региона.
— Мы хотим показать, что когда путешественник остановился посмотреть на окрестности, он видит не просто пейзажи, а настоящие галереи. Надо просто суметь вглядеться — в каждой такой картине отображены события начиная с пещер палеолита и ледниковых периодов, — говорит одна из создательниц аудиогида Сания Шкарбань
Общая длительность записей составляет 14 часов 20 минут, посвященных той или иной алтайской достопримечательности. Для доступа к ним нужно загрузить приложение IZI.Travel на смартфон и выбрать нужный продукт «Алтай. Сайкол аудиогид». Если человек планирует пользоваться гидом на всей территории Алтая (или просто не хочет платить за лишний траффик), загрузить можно и сами аудиотреки.
По замыслу создателей, приехав на интересную локацию Горного Алтая, человек сможет включить гид и узнать что-то новое об истории этого места, связанные с ним легенды и т.д. Треки могут включаться автоматически, как только устройство, на котором установлено приложение, оказывается в месте, о котором идёт повествование.
По словам Шкарбань, к подготовке текстов привлекались научные сотрудники Национального музея имени Анохина (Горно-Алтайск), которые могли бы рассказать обо всём — от древней истории до особенностей алтайской кухни.
— За каждой из историй лежат труд множества консультантов и серьёзная работа — ни одна из них не прозвучала бы без верификации, — уверяет Сания.
Изначально планировалось сделать его просто одной из услуг для туристов, которых обслуживает компания «Сайкол». Но потом создатели увлеклись проектом, в результате работа над гидом заняла два года и обошлась в 3 миллиона рублей.
Пока для того, чтобы пользоваться гидом, достаточно заплатить 85 рублей платформе IZI.Travel, но в будущем «Сайкол» намерен установить стоимость доступа к рассказам гида в 320 рублей за сезон. Тем не менее, по словам Сании Шкарбань, компания ищет сейчас партнеров, которые позволили бы сделать услугу бесплатной для конечного пользователя.
IZI.Travel — это платформа аудиогидов со штаб-квартирой в ОАЭ. Гид «Сайкол» не единственный продукт, посвященный Сибири. Здесь можно послушать, например, аудиогиды, подготовленные Новосибирским краеведческим музеем: «История Новосибирской области» и «Сибирь в древности». Также есть несколько десятков аудиогидов, посвященных разным объектам и местностям Алтайского края. В Новосибирске так же в прошлом году начал ходить экскурсионный трамвай, где аудиогид рассказывает об истории остановок.
Для тех, кто не может себе пока позволить путешествие в Республику Алтай, корреспондент НГС Анна Богданова и фотограф Татьяна Фатеева подготовили маршрут по шести живописным озёрам, до которых из Новосибирска можно добраться на велосипеде.