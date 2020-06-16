Новосибирцы из туристической компании «Сайкол Тревел» разработали подробный аудиогид по Горному Алтаю — в нём больше 90 рассказов о разных местах и достопримечательностях этого региона.



— Мы хотим показать, что когда путешественник остановился посмотреть на окрестности, он видит не просто пейзажи, а настоящие галереи. Надо просто суметь вглядеться — в каждой такой картине отображены события начиная с пещер палеолита и ледниковых периодов, — говорит одна из создательниц аудиогида Сания Шкарбань

