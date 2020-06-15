Синоптики подготовили прогноз погоды — в ближайшие дни осадки маловероятны. Дожди и грозы при порывистом ветре придут в Новосибирск во второй половине недели.
Температура воздуха в пятницу и субботу на прошлой неделе была выше климатической нормы, в некоторых районах области она достигала рекордных показателей — до +30... +35 градусов. К началу этой недели температура воздуха опустилась до +13 градусов.
— Мы рассчитываем, что сейчас погода будет выправляться. Влияние холодного барического гребня сохранится на ближайшие сутки. При отсутствии осадков в связи с высоким атмосферным давлением в ночные часы 16 июня температура понизится до +4... +9 градусов тепла. Не исключаются местами заморозки до -1 градуса, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Заморозки возможны, например, в Маслянинском районе, в ряде центрально-восточных районов, в районе Колывани.
— Есть у нас районы, которые мы называем морозобойными, в них пониженная форма рельефа. Там чаще всего отмечаются заморозки. В низких местах при прояснениях заморозки вполне вероятны, — отметил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. Он добавил, что заморозки в июне чаще бывают в первой, а не во второй декаде.
В городе самая прохладная погода ожидается 16 числа. Температура воздуха ночью будет в пределах +7 градусов, днём температура воздуха составит +18 градусов. 17 и 18 числа — повышение температуры до +8... +11 градусов ночью и +23... +24 градусов днём.
18 июня Новосибирская область попадёт в теплый сектор очередного волнового циклона, который перемещается из районов среднего северного Урала. Поэтому температура по области повысится до +22... +27 градусова.
Синоптики отмечают, что такие температурные перепады характерны больше для мая, чем для июня. Но подобные скачки не новы. Синоптик напомнил, что такие перепады уже были, например, в июне 2013 года. Они связаны с высокой изменчивостью перемещения атмосферных образований и атмосферных фронтов.
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