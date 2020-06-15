Синоптики подготовили прогноз погоды — в ближайшие дни осадки маловероятны. Дожди и грозы при порывистом ветре придут в Новосибирск во второй половине недели.

Температура воздуха в пятницу и субботу на прошлой неделе была выше климатической нормы, в некоторых районах области она достигала рекордных показателей — до +30... +35 градусов. К началу этой недели температура воздуха опустилась до +13 градусов.

— Мы рассчитываем, что сейчас погода будет выправляться. Влияние холодного барического гребня сохранится на ближайшие сутки. При отсутствии осадков в связи с высоким атмосферным давлением в ночные часы 16 июня температура понизится до +4... +9 градусов тепла. Не исключаются местами заморозки до -1 градуса, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.