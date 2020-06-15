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Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм

Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм

Из окна дома в Кировском районе Новосибирска выпала двухлетняя девочка. Она скончалась в больнице от полученных травм.

— 11 июня 2020 года в утреннее время из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже дома по улице Палласа, выпал ребенок 2018 года рождения. Оставшись без присмотра взрослых, девочка смогла беспрепятственно залезть на диван, забраться на подоконник и выпасть в открытое окно, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.

Девочка скончалась в больнице от полученных травм. Следственный комитет ведёт доследственную проверку.

Подобное происшествие уже случалось в этом году. В конце мая из окна дома на улице Титова выпала двухлетняя малышка. Она попала на козырёк дома и осталась жива.

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