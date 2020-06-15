В воскресенье, 14 июня, в Карасуке на берегу реки пропал 11-летний мальчик — спасатели аварийно-спасательной службы нашли его тело утром 15 июня.

— Между автомобильным и железнодорожным мостами. Пропал мальчик 2009 года рождения (предположительно утонул). На берегу реки обнаружены его вещи и велосипед. Спасатели Карасукского ПСО обследовали на лодке русло реки и прибрежной зоны, утром 15 июня труп мальчика был найден, — говорится в сообщении спасателей.

Кроме того, в воскресенье в поселке Приобском на Глухом озере утонул 33-летний мужчина. Сейчас водолазы Новосибирского ПСО проводят поиски.