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В поисках мальчика спасатели обследовали русло реки и прибрежную зону

В поисках мальчика спасатели обследовали русло реки и прибрежную зону

В воскресенье, 14 июня, в Карасуке на берегу реки пропал 11-летний мальчик — спасатели аварийно-спасательной службы нашли его тело утром 15 июня.

— Между автомобильным и железнодорожным мостами. Пропал мальчик 2009 года рождения (предположительно утонул). На берегу реки обнаружены его вещи и велосипед. Спасатели Карасукского ПСО обследовали на лодке русло реки и прибрежной зоны, утром 15 июня труп мальчика был найден, — говорится в сообщении спасателей.

Кроме того, в воскресенье в поселке Приобском на Глухом озере утонул 33-летний мужчина. Сейчас водолазы Новосибирского ПСО проводят поиски.

В четверг, 11 июня, в Барабинском районе во время рыбалки мужчина выпал из лодки и погиб.

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спасателиНСОНовосибирская область
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