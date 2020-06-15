Как пояснил директор зоопарка Андрей Шило, для работы в новых условиях увеличили штат охраны и привлекли волонтеров, а с администраторами провели инструктаж:

— Порядка 300 человек проходимость в час. На входе у нас датчики, которые определяют, сколько человек находится на территории. От этого будем исходить: пропускать следующую партию или нет. Допустим, продали 600 билетов с 9 до 11 часов, потом ещё 600 и так до 3–4 тысяч в сутки. Места скопления людей в популярных местах, таких, как белые медведи, орангутанги, — там везде будет нанесена разметка о соблюдении дистанции. Каждые 2 часа будут обрабатывать площади, все скамейки, поручни, — объяснил Шило.

Тем не менее точной даты открытия зоопарка ещё нет. Анатолий Локоть сказал, что поднимет этот вопрос в «ближайшее время и надеется на положительное решение».