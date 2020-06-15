В Новосибирском зоопарке планируют ввести электронные билеты и ограниченное количество посетителей — так администрация зоопарка хочет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщил сегодня на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть, электронные билеты позволят регулировать потоки посетителей:
— Администрация зоопарка готова заниматься продажей билетов в электронном виде. Это позволяет регулировать потоки посетителей на определенное время, с тем чтобы развести потоки по 50 человек на гектар. Это позволит соблюдать социальную дистанцию. Ещё одно условие, чтобы на входе была возможность приобрести маски — для забывчивых посетителей, — рассказал Локоть.
Как пояснил директор зоопарка Андрей Шило, для работы в новых условиях увеличили штат охраны и привлекли волонтеров, а с администраторами провели инструктаж:
— Порядка 300 человек проходимость в час. На входе у нас датчики, которые определяют, сколько человек находится на территории. От этого будем исходить: пропускать следующую партию или нет. Допустим, продали 600 билетов с 9 до 11 часов, потом ещё 600 и так до 3–4 тысяч в сутки. Места скопления людей в популярных местах, таких, как белые медведи, орангутанги, — там везде будет нанесена разметка о соблюдении дистанции. Каждые 2 часа будут обрабатывать площади, все скамейки, поручни, — объяснил Шило.
Тем не менее точной даты открытия зоопарка ещё нет. Анатолий Локоть сказал, что поднимет этот вопрос в «ближайшее время и надеется на положительное решение».
О возможности открытия зоопарка на прошлой неделе упомянул губернатор области Андрей Травников. По словам губернатора, зоопарк откроют без посещения павильонов.