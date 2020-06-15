В центре Новосибирска из под земли забил фонтан

Сегодня днём, 15 июня, на перекрёстке улиц Семьи Шамшиных и Орджоникидзе из под земли начала бить вода.
Видео с места происшествия опубликовала группа «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
— 15 июня при подготовке к проведению испытаний теплосетей в Центральном районе по зоне ТЭЦ-5 произошёл порыв трубы. Аварийно-выездная бригада энергетиков перекрыла трубопровод и в ближайшее время приступит к устранению повреждения. Это потребует временного ограничения движения автотранспорта, — комментируют в СГК.
Пешеходов и автомобилистов просят не приближаться к месту прорыва.
НГС также направил запрос в пресс-службу СГК, чтобы выяснить, когда устранят нарушения.
С сегодняшнего дня в Новосибирске начался новый этап теплоиспытаний. Мы публиковали список улиц, на которых отключат горячую воду.