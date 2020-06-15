В центре Новосибирска из под земли забил фонтан

Пешеходов и автомобилистов просят не приближаться к месту прорыва.



НГС также направил запрос в пресс-службу СГК, чтобы выяснить, когда устранят нарушения.

С сегодняшнего дня в Новосибирске начался новый этап теплоиспытаний. Мы публиковали список улиц, на которых отключат горячую воду.