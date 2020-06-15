15 июня понедельник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 69.12
eur 78.52
Срочно Роспотребнадзор: Новосибирск подбирается к плато

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

Роспотребнадзор: Новосибирск подходит к плато по коронавирусу — что будет дальше

Сейчас 30% заболеваний коронавирусной инфекцией происходит в домашних очагах

5 648
48 Обсудить

Поделиться

О том, что Новосибирск близок к плато, сообщили сегодня

О том, что Новосибирск близок к плато, сообщили сегодня

Глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов заявил, что Новосибирск практически вышел на плато по коронавирусу. Он рассказал об этом во время оперативного совещания в региональном правительстве этим утром, 15 июня:

— Новосибирск практически достиг своих пиковых значений, практически достиг плато. Дальше инфекция, вероятно, пойдёт в районы области и поэтому необходимо активизировать работу по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Глава регионального Роспотребнадзора отметил, что 30% заболевания коронавирусной инфекцией происходит в домашних очагах.

В этот понедельник в Новосибирской области выявили 109 заболевших коронавирусом. Двое человек скончались.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

платоКоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (48)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!