Роспотребнадзор: Новосибирск подходит к плато по коронавирусу — что будет дальше

Глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов заявил, что Новосибирск практически вышел на плато по коронавирусу. Он рассказал об этом во время оперативного совещания в региональном правительстве этим утром, 15 июня:

— Новосибирск практически достиг своих пиковых значений, практически достиг плато. Дальше инфекция, вероятно, пойдёт в районы области и поэтому необходимо активизировать работу по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Глава регионального Роспотребнадзора отметил, что 30% заболевания коронавирусной инфекцией происходит в домашних очагах.