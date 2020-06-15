На выходных спасатели МАСС несколько раз спасали домашних питомцев новосибирцев — они вытащили кошку, которая застряла головой между трубами холодной и горячей воды и достали мопса, который провалился в заброшенный погреб.



Ночью с субботы на воскресенье спасателям поступила заявка из Калининского района — в ванной, между труб, застряла кошка.

— Прибыв на место, спасатели провели разведку и выяснили, что за унитазом в стене находится отверстие, откуда выведены гибкие шланги с горячей и холодной водой. Кошка находится в воздушном кармане между трубами. Спасательная операция заняла 10 минут. Был снят бачок унитаза, мешавший работе, сняты со стены несколько элементов плитки. После чего, с трудом, удалось добраться до животного и вытащить его из заточения. Кошка была передана хозяевам, — говорится в сообщении спасателей.