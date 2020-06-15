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Авария произошла сегодня в 5:50 утра

Авария произошла сегодня в 5:50 утра

Сегодня утром, 15 июня, в Искитиме столкнулись автомобили «Иж Ода» и «Ниссан Альмера». Водители получили травмы.

Об этом рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона.

— В 5:50 водитель 1994 года рождения на автомобиле «Иж Ода» следовал по улице Советская в городе Искитиме со стороны улицы Вокзальной в сторону улицы Томской. У дома № 192 совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением водителя 1965 года рождения, который следовал по улице Комсомольская. В результате водители получили травмы, — сообщили в инспекции.

Были водители пьяными или трезвыми, пока не установлено, сообщили в Госавтоинспекции.

Другое ДТП в Новосибирской области произошло вчера в Ордынском районе. Иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево. Один человек погиб, трое попали в больницу.

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