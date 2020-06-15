Сегодня утром, 15 июня, в Искитиме столкнулись автомобили «Иж Ода» и «Ниссан Альмера». Водители получили травмы.
Об этом рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона.
— В 5:50 водитель 1994 года рождения на автомобиле «Иж Ода» следовал по улице Советская в городе Искитиме со стороны улицы Вокзальной в сторону улицы Томской. У дома
Были водители пьяными или трезвыми, пока не установлено, сообщили в Госавтоинспекции.
Другое ДТП в Новосибирской области произошло вчера в Ордынском районе. Иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево. Один человек погиб, трое попали в больницу.