В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 109 человек. Общее число заболевших в регионе достигло 4394 случаев.
Об этом сообщил оперативный штаб по COVID-19 в регионе.
«На утро 15 июня в Новосибирской области за сутки выявили 109 новых случаев COVID-19. 45 пациентов выписаны с выздоровлением. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе — 4394, из них — 303 ребенка. 2193 пациента выздоровели, 57 пациентов скончались», — говорится в сообщении.
В больницах находятся 1785 человек с подтверждённым диагнозам и подозрением на коронавирус.
228 пациентов с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.
Также сегодня стало известно, что скончались двое человек.
Накануне в регионе COVID-19 подтвердили ещё у 108 новосибирцев. Два человека, которым поставили такой диагноз, скончались.