В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 109 человек. Общее число заболевших в регионе достигло 4394 случаев.

Об этом сообщил оперативный штаб по COVID-19 в регионе.

«На утро 15 июня в Новосибирской области за сутки выявили 109 новых случаев COVID-19. 45 пациентов выписаны с выздоровлением. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе — 4394, из них — 303 ребенка. 2193 пациента выздоровели, 57 пациентов скончались», — говорится в сообщении.

В больницах находятся 1785 человек с подтверждённым диагнозам и подозрением на коронавирус.