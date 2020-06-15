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Оперштаб по коронавирусу сообщил о новых погибших

Оперштаб по коронавирусу сообщил о новых погибших

В Новосибирской области за сутки от Covid-19 скончались двое человек.

Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе.

— Скончались два пациента – мужчина в возрасте 57 лет и женщина в возрасте 73 года. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе – 4394, из них – 303 ребенка. 2193 пациента выздоровели, 57 пациентов скончались, — говорится в сообщении.

Если вы знали погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

Вчера, 14 июня, стало известно о том, что в Новосибирской области скончались два пациента, у которых ранее выявили коронавирус.

На прошлой неделе стало известно о смерти от коронавируса 57-летней медсестры ГКБ № 34 Натальи Иволги. Её имя попало в федеральный «Список памяти» медиков, погибших от коронавируса. Родные скончавшейся медсестры считают, что она заразилась на работе — друзья и близкие убеждали её уйти в отпуск или на больничный, но Наталья слишком любила свою работу. Подробности — в материале журналиста НГС Алёны Истоминой.

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Коронавирус в Новосибирскеумершие от коронавируса
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