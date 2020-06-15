В Новосибирской области за сутки от Covid-19 скончались двое человек.

Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе.

— Скончались два пациента – мужчина в возрасте 57 лет и женщина в возрасте 73 года. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе – 4394, из них – 303 ребенка. 2193 пациента выздоровели, 57 пациентов скончались, — говорится в сообщении.

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