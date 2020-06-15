15 июня понедельник
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 69.12
eur 78.52
Тема дня Подробности стрельбы под Новосибирском

Все новости

Все новости
Старое здание детского сада снесут

Старое здание детского сада снесут

В Новосибирске построят новое здание для детского сада № 393 на улице 9-го Ноября, 49. Разрешение выдала мэрия.

Согласно документу на муниципальном портале, площадь застройки составит 2000 кв. м. Подробную информацию о работах сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

«На данном земельном участке планируется снос старого и строительство нового здания детского сада. К сносу старого здания детского сада № 393 планируется приступить в июне 2020 года», — говорится в сообщении мэрии.

Сейчас детский сад рассчитан на 120 мест, в новом здании их будет 265. Туда смогут ходить дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, для них в учреждении организуют 13 групп.

Строительство планируют закончить за 1 год. Подрядчик — ООО «СибРемонтСервис». Стоимость объекта составляет 298,4 млн рублей, его построят по нацпроекту «Демография».

Напомним, что на прошлой неделе в Академгородке начали сносить здание гимназии № 3. Разрушение здания записала на видео преподаватель НГУ.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Октябрьский районДетский садСтроительство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!