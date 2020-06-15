В Новосибирске построят новое здание для детского сада
Согласно документу на муниципальном портале, площадь застройки составит
«На данном земельном участке планируется снос старого и строительство нового здания детского сада. К сносу старого здания детского сада
Сейчас детский сад рассчитан на 120 мест, в новом здании их будет 265. Туда смогут ходить дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, для них в учреждении организуют 13 групп.
Строительство планируют закончить за 1 год. Подрядчик —
Напомним, что на прошлой неделе в Академгородке начали сносить здание гимназии