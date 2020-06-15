Сейчас детский сад рассчитан на 120 мест, в новом здании их будет 265. Туда смогут ходить дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, для них в учреждении организуют 13 групп.



Строительство планируют закончить за 1 год. Подрядчик — ООО «СибРемонтСервис» . Стоимость объекта составляет 298,4 млн рублей, его построят по нацпроекту «Демография».

