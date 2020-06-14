Днём 14 июня в аэропорту Пулково столкнулись два самолёта: борт авиакомпании S7 Airlines и борт «Уральских авиалиний». Следователи начали проверку по данному факту.

— Сегодня в аэропорту Пулково во время руления по касательной столкнулся один самолет с другим самолетом. Никто не пострадал. В настоящее время следователями следственного отдела проводится осмотр места происшествия. В ходе проверки следствием будут устанавливаться обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие данному происшествию, — сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте.