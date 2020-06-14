В Новосибирске в парке «Бугринская роща» началось строительство необычного аттракциона. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Вот такой прекрасный аттракцион скоро появится в парке «Бугринская роща». На нем можно будет съехать до самого пляжа! Думаю, что уже скоро все аттракционы смогут принять новосибирцев! — написала она.
Корреспонденту НГС Анна Терешкова уточнила, что новый аттракцион возводят рядом со смотровой площадкой.
— Это аттракцион, на котором можно будет спускаться. То есть ты садишься наверху, там же бугры, а потом спускаешься вниз. Он будет высотой порядка 10 метров, — рассказала она.
Строительство объекта планируется закончить в течение 15–20 дней.
В минувший вторник стало известно, что в Новосибирске начали строить новую набережную, которая пройдёт вдоль «Европейского берега».