14 июня воскресенье
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 69.12
eur 78.52
Тема дня Подробности стрельбы под Новосибирском

Все новости

Все новости
Строительство уже началось

Строительство уже началось

В Новосибирске в парке «Бугринская роща» началось строительство необычного аттракциона. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Вот такой прекрасный аттракцион скоро появится в парке «Бугринская роща». На нем можно будет съехать до самого пляжа! Думаю, что уже скоро все аттракционы смогут принять новосибирцев! — написала она.

Рядом с новым аттракционом будут находиться другие объекты для активного отдыха

Рядом с новым аттракционом будут находиться другие объекты для активного отдыха

Корреспонденту НГС Анна Терешкова уточнила, что новый аттракцион возводят рядом со смотровой площадкой.

— Это аттракцион, на котором можно будет спускаться. То есть ты садишься наверху, там же бугры, а потом спускаешься вниз. Он будет высотой порядка 10 метров, — рассказала она.

Строительство объекта планируется закончить в течение 15–20 дней.

В минувший вторник стало известно, что в Новосибирске начали строить новую набережную, которая пройдёт вдоль «Европейского берега».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аттракционы в НовосибирскеБугринская роща
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!