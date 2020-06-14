В Новосибирске в парке «Бугринская роща» началось строительство необычного аттракциона. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Вот такой прекрасный аттракцион скоро появится в парке «Бугринская роща». На нем можно будет съехать до самого пляжа! Думаю, что уже скоро все аттракционы смогут принять новосибирцев! — написала она.