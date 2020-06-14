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Второй человек за бортом не пострадал

Второй человек за бортом не пострадал

В Барабинском районе Новосибирской области во время рыбалки мужчина выпал из лодки и погиб. Инцидент произошёл в четверг, 11 июня.

— Около 20 часов 11 июня 2020 года трое мужчин с целью ловли рыбы на моторной лодке удалились от берега на расстояние около 1 км. В какой-то момент потерпевший самовольно встал за руль лодки, резко дал на газ, в результате чего его и хозяина лодки опрокинуло за борт. В результате потерпевший получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, полученные от винта подвесного лодочного мотора, и утонул. Хозяин лодки также получил травмы, однако ему удалось сохранить жизнь благодаря наличию спасательного жилета, — сообщает пресс-служба СКР по Новосибирской области.

Тело погибшего мужчины было обнаружено только вчера. Сейчас по данному факту проводится процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В минувшую среду, 10 июня, на озере под Новосибирском утонул 13-летний мальчик.

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