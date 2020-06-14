Вечером в воскресенье, 14 июня, в Ордынском районе Новосибирской области иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.
— По предварительной информации, 14 июня около 17:40 женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, двигалась по автодороге р. п. Ордынское — с. Большеникольское и в пути следования, не справившись с управлением, на 24-м километре дороги допустила съезд транспортного средства в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Водитель от полученных травм погибла на месте. Пострадали четыре человека: мужчина, женщина и два ребёнка (мальчик и девочка).
Проводится доследственная проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
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