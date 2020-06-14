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Автомобиль слетел с дороги

Автомобиль слетел с дороги

Вечером в воскресенье, 14 июня, в Ордынском районе Новосибирской области иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

— По предварительной информации, 14 июня около 17:40 женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, двигалась по автодороге р. п. Ордынское — с. Большеникольское и в пути следования, не справившись с управлением, на 24-м километре дороги допустила съезд транспортного средства в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Водитель от полученных травм погибла на месте. Пострадали четыре человека: мужчина, женщина и два ребёнка (мальчик и девочка).

Проводится доследственная проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Если вам что-либо известно о водителе «Тойоты» или пассажирах, вы стали свидетелем этой аварии, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 (в любом мессенджере), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на сайте.

Сегодня утром около села Венгерово минивэн слетел с дороги в воду и загорелся. Водитель погиб.

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врезался в деревоДТП
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