Вечером в воскресенье, 14 июня, в Ордынском районе Новосибирской области иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

— По предварительной информации, 14 июня около 17:40 женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, двигалась по автодороге р. п. Ордынское — с. Большеникольское и в пути следования, не справившись с управлением, на 24-м километре дороги допустила съезд транспортного средства в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.