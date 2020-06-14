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Пассажиры не пострадали

Пассажиры не пострадали

Днём в воскресенье, 14 июня, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге столкнулись самолёт авиакомпании S7 Airlines и борт «Уральских авиалиний».


— Сегодня в 12:40 в аэропорту Пулково во время руления самолёта S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолёта «Уральских авиалиний», который стоял в очереди на вылет, — сообщили E1.RU в пресс-службе авиакомпании.

Как сообщили РИА Новости представитель экстренных служб, рейс S7 должен был отправиться из Санкт-Петербурга в Иркутск, рейс «Уральских авиалиний» — из Санкт-Петербурга в Калининград. В результате столкновения никто не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме.

В минувшую среду, 10 июня, в аэропорту Новосибирска был задержан авиадебошир — он обругал полицию, стюардесс и других пассажиров.

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S7 AirlinesПулково
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