14 июня воскресенье
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 69.12
eur 78.52
Тема дня 10 лучших текстов недели. По версии редактора

Все новости

Все новости
Инцидент произошёл на парковке между домами по улице Республиканской и 25 лет Октября

Инцидент произошёл на парковке между домами по улице Республиканской и 25 лет Октября

Жительница многоэтажного дома в Дзержинском районе обратилась в полицию из-за громкой музыки под её окнами — один из жильцов включил аудиосистему в своём автомобиле, мешая спать соседям. Женщине пришлось вызвать полицию.

— История произошла между домами Республиканская, 17 и 25 лет Октября, 1. С 12 вечера до 4 утра со страшной силой орала под окнами музыка из машины соседей. Попытки вызвать полицию не заканчивались успехом. Они тупо не ехали. Только я звонила 5 раз в 112 и 3 раза в Дзержинский отдел. Спать было невозможно! — написала она нам в редакцию.

Соседям пришлось засыпать под громкую музыку

В результате наряд полиции всё же приехал, но уже под утро.

— После непродолжительной беседы с нарушителем порядка уехал. А товарищ продолжил дискотеку на всю улицу! Матерные песни «Ленинграда» и «Сектора Газа» мы с соседями слушали вплоть до 4 утра! — пояснила соседка.

В полиции подтвердили, что несколько вызовов по этому адресу в ночь с 13 на 14 июня в отдел полиции действительно поступали.

— Сотрудники полиции выезжали на место, материал собран и передан участковым, — добавили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На прошлой неделе жительница дома в Центральной районе рассказала, что крышу 17-этажного дома облюбовали подростки — они устраивают пикники и делают опасные селфи, стоя на краю крыши. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

А в эти выходные жители дома по улице Плахотного обратились в полицию из-за голого мужчины, который показался на балконе своей квартиры — её окна выходят на детскую площадку.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

соседиполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (47)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!