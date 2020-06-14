Жительница многоэтажного дома в Дзержинском районе обратилась в полицию из-за громкой музыки под её окнами — один из жильцов включил аудиосистему в своём автомобиле, мешая спать соседям. Женщине пришлось вызвать полицию.
— История произошла между домами Республиканская, 17 и 25 лет Октября, 1. С 12 вечера до 4 утра со страшной силой орала под окнами музыка из машины соседей. Попытки вызвать полицию не заканчивались успехом. Они тупо не ехали. Только я звонила 5 раз в 112 и 3 раза в Дзержинский отдел. Спать было невозможно! — написала она нам в редакцию.
В результате наряд полиции всё же приехал, но уже под утро.
— После непродолжительной беседы с нарушителем порядка уехал. А товарищ продолжил дискотеку на всю улицу! Матерные песни «Ленинграда» и «Сектора Газа» мы с соседями слушали вплоть до 4 утра! — пояснила соседка.
В полиции подтвердили, что несколько вызовов по этому адресу в ночь с 13 на 14 июня в отдел полиции действительно поступали.
— Сотрудники полиции выезжали на место, материал собран и передан участковым, — добавили в ГУ МВД по Новосибирской области.
На прошлой неделе жительница дома в Центральной районе рассказала, что крышу 17-этажного дома облюбовали подростки — они устраивают пикники и делают опасные селфи, стоя на краю крыши. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.
А в эти выходные жители дома по улице Плахотного обратились в полицию из-за голого мужчины, который показался на балконе своей квартиры — её окна выходят на детскую площадку.