В результате наряд полиции всё же приехал, но уже под утро.



— После непродолжительной беседы с нарушителем порядка уехал. А товарищ продолжил дискотеку на всю улицу! Матерные песни «Ленинграда» и «Сектора Газа» мы с соседями слушали вплоть до 4 утра! — пояснила соседка.



В полиции подтвердили, что несколько вызовов по этому адресу в ночь с 13 на 14 июня в отдел полиции действительно поступали.



— Сотрудники полиции выезжали на место, материал собран и передан участковым, — добавили в ГУ МВД по Новосибирской области.



На прошлой неделе жительница дома в Центральной районе рассказала, что крышу 17-этажного дома облюбовали подростки — они устраивают пикники и делают опасные селфи, стоя на краю крыши. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

А в эти выходные жители дома по улице Плахотного обратились в полицию из-за голого мужчины, который показался на балконе своей квартиры — её окна выходят на детскую площадку.