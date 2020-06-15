Две недели до окончания самозоляции в Новосибирске: люди заражаются сотнями. Онлайн-хроника 15 июля

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Накануне в регионе Covid-19 подтвердили ещё у 108 новосибирцев. Два человека, которым поставили такой диагноз, скончались.

Если вы хотите отвлечься от новостей про коронавирус, то можете почитать самые интересные статьи (по версии редактора), которые вышли на прошлой неделе. Елена Гурьянова собрала материалы о потерянном острове, сыщике, который работал в 90-е, и многое другое, о чём писала редакция.

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