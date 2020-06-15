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Две недели до окончания самозоляции в Новосибирске: люди заражаются сотнями. Онлайн-хроника 15 июля

Чем удивит или расстроит понедельник? Узнаете из нашей круглосуточной трансляции

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А у вас какие планы на сегодня? Рассказывайте в комментариях

А у вас какие планы на сегодня? Рассказывайте в комментариях

Здравствуйте! Мы запускаем новую онлайн-хронику о жизни Новосибирска.

Накануне в регионе Covid-19 подтвердили ещё у 108 новосибирцев. Два человека, которым поставили такой диагноз, скончались.

Если вы хотите отвлечься от новостей про коронавирус, то можете почитать самые интересные статьи (по версии редактора), которые вышли на прошлой неделе. Елена Гурьянова собрала материалы о потерянном острове, сыщике, который работал в 90-е, и многое другое, о чём писала редакция.

Если вы заметили что-то необычное и считаете, что горожане должны об этом знать, то присылайте фото и видео через WhatsApp и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщить новость» на нашем сайте.

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Коронавирус в Новосибирске
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