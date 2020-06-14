Сегодня ранним утром, 14 июня, на автодороге с. Венгерово — с. Усть-Ламенка произошло серьёзное ДТП, в котором погиб водитель. 33-летнего мужчину за рулём Toyota Hiace занесло на одном из поворотов.

— Не справившись с управлением на повороте, он допустил съезд транспортного средства в кювет с водой, после чего произошло возгорание автомобиля, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.