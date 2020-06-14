14 июня воскресенье
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 69.12
eur 78.52
Тема дня 10 лучших текстов недели. По версии редактора

Все новости

Все новости
Машина выгорела полностью

Машина выгорела полностью

Сегодня ранним утром, 14 июня, на автодороге с. Венгерово — с. Усть-Ламенка произошло серьёзное ДТП, в котором погиб водитель. 33-летнего мужчину за рулём Toyota Hiace занесло на одном из поворотов.

— Не справившись с управлением на повороте, он допустил съезд транспортного средства в кювет с водой, после чего произошло возгорание автомобиля, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

А это кювет, в который упала иномарка

А это кювет, в который упала иномарка

В результате дорожной аварии молодой мужчина скончался на месте от полученных травм.

Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка, его обстоятельства и причины устанавливаются.

Ночью 12 июня в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев автомобиль такси KIA Rio столкнулся с дорожной машиной, которая убирала улицу, после чего иномарка загорелась. Потушить огонь помогли мимо проезжающие водители.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПсмертельное ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!