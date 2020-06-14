Сегодня ранним утром, 14 июня, на автодороге с. Венгерово — с. Усть-Ламенка произошло серьёзное ДТП, в котором погиб водитель. 33-летнего мужчину за рулём Toyota Hiace занесло на одном из поворотов.
— Не справившись с управлением на повороте, он допустил съезд транспортного средства в кювет с водой, после чего произошло возгорание автомобиля, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В результате дорожной аварии молодой мужчина скончался на месте от полученных травм.
Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка, его обстоятельства и причины устанавливаются.
Ночью 12 июня в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев автомобиль такси KIA Rio столкнулся с дорожной машиной, которая убирала улицу, после чего иномарка загорелась. Потушить огонь помогли мимо проезжающие водители.