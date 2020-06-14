В ночном ДТП в Академгородке пострадали дети

В ночь с 13 на 14 июня в Советском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние пассажиры.

— В 00:35 водитель 1982 года рождения на автомобиле "Ауди-А6" следовал по улице Васильковая со стороны улицы Бердское шоссе в сторону Ботанического сада Со РАН и в пути следования у дома 101 по улице Золотодолинская совершил наезд на препятствие (пенёк), — уточнили в ГИБДД Новосибирска.

В результате этого травмы получили два ребёнка — семилетняя девочка и шестилетний мальчик. У них ушибы.