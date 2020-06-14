14 июня воскресенье
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 69.12
eur 78.52
Тема дня Стрельба на дачах под Новосибирском. Один убит

Ведущие

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Как живёт город, где больше 4 тысяч заболевших коронавирусом: онлайн-хроника Новосибирска

Рассказываем, как проходят выходные в режиме самоизоляции (присылайте нам фото и видео)

493
11 Обсудить

Поделиться

Вчера в регионе выявили ещё 108 заболевших

Вчера в регионе выявили ещё 108 заболевших

В Новосибирске сегодня — третий выходной на этой неделе. Вчера погода напомнила о том, что на улице — настоящее лето, но несмотря на это, продолжается изоляция и каждый день регистрируется большое количество заболевших коронавирусом.

Чем порадует нас это воскресенье, мы будем рассказывать вам в нашей круглосуточной онлайн-трансляции. Как вы проводите этот уик-энд? С какими конфликтами и проблемами сталкиваетесь? Или, может, у вас есть интересное фото или видео про странную жизнь Новосибирска в эпоху коронавируса?

Сегодня с вами на связи медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко. Присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 961 845-55-78, на почту m.a.tishenko@yandex.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Мария Тищенко

Как вы планируете провести этот выходной?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК1
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    коронавирускоронавирус в Новосибирске
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

    КОММЕНТАРИИ (11)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!