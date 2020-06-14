Как живёт город, где больше 4 тысяч заболевших коронавирусом: онлайн-хроника Новосибирска

В Новосибирске сегодня — третий выходной на этой неделе. Вчера погода напомнила о том, что на улице — настоящее лето, но несмотря на это, продолжается изоляция и каждый день регистрируется большое количество заболевших коронавирусом.



Чем порадует нас это воскресенье, мы будем рассказывать вам в нашей круглосуточной онлайн-трансляции. Как вы проводите этот уик-энд? С какими конфликтами и проблемами сталкиваетесь? Или, может, у вас есть интересное фото или видео про странную жизнь Новосибирска в эпоху коронавируса?



Сегодня с вами на связи медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко. Присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 961 845-55-78, на почту m.a.tishenko@yandex.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

