В субботу, 13 июня, в Новосибирске от коронавируса скончались двое мужчин и одна женщина. О новых погибших сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.
Всего в регионе 4177 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 285 — у детей. Также 2050 пациентов выздоровели, 53 пациента скончались.
Что произошло в городе за сутки:
- в Новосибирской области за сутки выявили ещё 108 заболевших коронавирусом;
- премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому в 2020 году выплаты и пособия могут назначаться гражданам без предоставления справок. Впрочем, это не значит, что получить их теперь сможет кто угодно — проверять право на получение льготы или выплаты будут путем межведомственного взаимодействия;
- вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к концу лета будет завершена работа над первой российской вакциной от коронавируса. Сейчас она находится в стадии испытаний, которые должны будут завершить в августе. Ожидается, что документы на регистрацию вакцины подадут в августе. В производство она поступит в сентябре 2020 года.
На этой неделе НГС писал о медсестре, которая умерла от коронавируса. Родные считают, что она заразилась на работе — друзья и близкие убеждали её уйти в отпуск или на больничный, но Наталья слишком любила свою работу. Подробности — в материале НГС.
Также мы рассказывали историю 34-летней Надежды. О том, что она умерла от коронавируса, стало известно 4 июня. Женщина работала в аптеке, воспитывала 12-летнюю дочь, но не смогла противостоять вирусу и бюрократической машине.
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