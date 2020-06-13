Сообщение о том, что в Колыванском районе мужчина умер после удара молнии, поступило в полицию вечером в эту субботу, 13 июня. Он рыбачил вместе с тестем, а когда началась гроза — решил спрятаться под деревом.
— Побежал под дерево и упал. Дедушка пытался сделать ему искусственное дыхание, но уже всё, — рассказали знакомые семьи.
В МВД подтвердили, что такой случай действительно был.
— В полицию поступило сообщение, что в 21:25 в восьми километрах от села Пихтовка во время рыбалки молния ударила в мужчину 1972 года рождения. Он скончался на месте. В настоящее время на место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Сотрудники ещё не доехали до места, пока что вся информация предварительная, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Это уже второй подобный случай за сутки. На рассвете в посёлке Коченёво 25-летний военный погиб от удара молнии. Вместе с другими молодыми людьми он приехал в военную часть, чтобы подготовиться к параду. Военные подтвердили смерть контрактника и рассказали, откуда он приехал.