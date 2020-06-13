Сообщение о том, что в Колыванском районе мужчина умер после удара молнии, поступило в полицию вечером в эту субботу, 13 июня. Он рыбачил вместе с тестем, а когда началась гроза — решил спрятаться под деревом.

— Побежал под дерево и упал. Дедушка пытался сделать ему искусственное дыхание, но уже всё, — рассказали знакомые семьи.

В МВД подтвердили, что такой случай действительно был.

— В полицию поступило сообщение, что в 21:25 в восьми километрах от села Пихтовка во время рыбалки молния ударила в мужчину 1972 года рождения. Он скончался на месте. В настоящее время на место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Сотрудники ещё не доехали до места, пока что вся информация предварительная, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.