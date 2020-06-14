14 июня воскресенье
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 69.12
eur 78.52
Срочно Две пациентки скончались

Все новости

Все новости
Оперштаб сообщил о новых смертях в регионе — скончались двое женщин

Оперштаб сообщил о новых смертях в регионе — скончались двое женщин

Сегодня, 14 июня, стало известно о новых смертях от коронавируса. Данные сообщил региональный оперштаб.

— Скончались два пациента – женщины в возрасте 49 и 75 лет, — говорится в сообщении оперштаба.

Вчера, 13 июня, оперштаб отчитался о трёх летальных исходах — одной из умерших было всего 34 года. Таким образом, за время пандемии в Новосибирской области скончалось 55 человек.

Если вы знали погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

На прошлой неделе имя ещё одного новосибирского медика попало в федеральной "Список памяти" — скончалась 57-летняя медсестра 34-й больницы. От её близких мы узнали, что женщина буквально сгорела от коронавируса за две недели.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в Новосибирскесмерть от коронавирусаоперштаб по борьбе с коронавирусом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!