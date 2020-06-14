Сегодня, 14 июня, стало известно о новых смертях от коронавируса. Данные сообщил региональный оперштаб.



— Скончались два пациента – женщины в возрасте 49 и 75 лет, — говорится в сообщении оперштаба.



Вчера, 13 июня, оперштаб отчитался о трёх летальных исходах — одной из умерших было всего 34 года. Таким образом, за время пандемии в Новосибирской области скончалось 55 человек.



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