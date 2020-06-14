Сегодня, 14 июня, стало известно о новых смертях от коронавируса. Данные сообщил региональный оперштаб.
— Скончались два пациента – женщины в возрасте 49 и 75 лет, — говорится в сообщении оперштаба.
Вчера, 13 июня, оперштаб отчитался о трёх летальных исходах — одной из умерших было всего 34 года. Таким образом, за время пандемии в Новосибирской области скончалось 55 человек.
Если вы знали погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.
На прошлой неделе имя ещё одного новосибирского медика попало в федеральной "Список памяти" — скончалась 57-летняя медсестра 34-й больницы. От её близких мы узнали, что женщина буквально сгорела от коронавируса за две недели.