В Новосибирской области за последние сутки коронавирус был выявлен у 108 человек. Такие данные сообщает региональный оперштаб. Напомним, вчера стало известно также о 108 заразившихся.
— По данным оперативного штаба на утро 14 июня в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19. 98 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 4285, из них – 293 ребенка. 2148 пациентов выздоровели, 55 человек скончались, — говорится в сегодняшнем сообщении.
Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 55 пациентов, 13 человек — на ИВЛ.
Число взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, которые сейчас находятся в инфекционных стационарах, составляет 1 723 человек. За сутки в детскую больницу №3 были госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом были госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.
Всего в Новосибирской области проведен 153 701 тест на коронавирус.
В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 598 жителей региона, 22 245 человек сняты с наблюдения.
Сегодня также стало известно о двух смертях от коронавируса.
Напомним, первая российская вакцина от коронавируса появится не раньше осени — в августе только завершатся её испытания.