Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 55 пациентов, 13 человек — на ИВЛ.

Число взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, которые сейчас находятся в инфекционных стационарах, составляет 1 723 человек. За сутки в детскую больницу №3 были госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом были госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области проведен 153 701 тест на коронавирус.

В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 598 жителей региона, 22 245 человек сняты с наблюдения.

Сегодня также стало известно о двух смертях от коронавируса.

Напомним, первая российская вакцина от коронавируса появится не раньше осени — в августе только завершатся её испытания.

