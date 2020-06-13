Эти вечером в субботу, 13 июня, на Новосибирск опустился красивейший золотой закат. Жители поделились с редакцией НГС фотографиями, а также выложили их в социальные сети. Вы только посмотрите, какое сегодня было удивительное небо в городе!
Днем погода в Новосибирске была изменчивой и прохладной. Дул холодный ветер, выглядывало солнце, а затем снова пряталось за тучами. К концу дня небо немного прояснилось, и жители города увидели невероятно красивый золотой закат, фотографии которого они поспешили выложить в социальные сети и прислать в редакцию НГС.