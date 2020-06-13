Днем погода в Новосибирске была изменчивой и прохладной. Дул холодный ветер, выглядывало солнце, а затем снова пряталось за тучами. К концу дня небо немного прояснилось, и жители города увидели невероятно красивый золотой закат, фотографии которого они поспешили выложить в социальные сети и прислать в редакцию НГС.

