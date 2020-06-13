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Тема дня Стрельба на дачах под Новосибирском. Один убит

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Небо завораживало жителей города этим вечером

Небо завораживало жителей города этим вечером

Эти вечером в субботу, 13 июня, на Новосибирск опустился красивейший золотой закат. Жители поделились с редакцией НГС фотографиями, а также выложили их в социальные сети. Вы только посмотрите, какое сегодня было удивительное небо в городе!

Летний закат прекрасен с любого ракурса!

Летний закат прекрасен с любого ракурса!

Наш город особенно красив в лучах заходящего солнца

Наш город особенно красив в лучах заходящего солнца

В какой-то период тучи казались алыми

В какой-то период тучи казались алыми

Золотой закат был и в Академгородке

Золотой закат был и в Академгородке

Небо сегодня несколько раз меняло оттенок

Небо сегодня несколько раз меняло оттенок

Днем погода в Новосибирске была изменчивой и прохладной. Дул холодный ветер, выглядывало солнце, а затем снова пряталось за тучами. К концу дня небо немного прояснилось, и жители города увидели невероятно красивый золотой закат, фотографии которого они поспешили выложить в социальные сети и прислать в редакцию НГС.

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