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Тема дня Стрельба на дачах под Новосибирском. Один убит

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На место происшествия выезжали сотрудники полиции

На место происшествия выезжали сотрудники полиции

В командовании Новосибирского гарнизона подтвердили гибель молодого военнослужащего. Он погиб от удара молнии сегодня утром, 13 июня.

— В субботу, 13 июня 2020 года, в результате несчастного случая погиб военнослужащий контрактной службы одной из воинской частей, дислоцированных в Кемеровской области, находящийся в командировке в Новосибирске. По предварительным данным, военнослужащий, находясь на открытой местности, умер от удара молнии, — сообщили корреспонденту НГС.

Местные жители рассказали, что военнослужащий готовился к параду и жил в поле, за частью.

Вы знаете обстоятельства трагедии? Вам известно, откуда приехал погибший молодой человек? Напишите в WhatsApp или Telegram дежурному корреспонденту НГС на номер +7 982 781-74-07.

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погиб военныйудар молнии
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