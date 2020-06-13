В командовании Новосибирского гарнизона подтвердили гибель молодого военнослужащего. Он погиб от удара молнии сегодня утром, 13 июня.



— В субботу, 13 июня 2020 года, в результате несчастного случая погиб военнослужащий контрактной службы одной из воинской частей, дислоцированных в Кемеровской области, находящийся в командировке в Новосибирске. По предварительным данным, военнослужащий, находясь на открытой местности, умер от удара молнии, — сообщили корреспонденту НГС.

Местные жители рассказали, что военнослужащий готовился к параду и жил в поле, за частью.