В субботу, 13 июня, стало известно, что в поселке Чаны Новосибирской области пропала молодая девушка 2001 года рождения. Боброва Татьяна вернулась в посёлок из Новосибирска, оставила дома сумку с вещами и пропала в этот же день. Инцидент произошёл 9 июня.
— Девушка — уроженка посёлка Чаны, некоторое время провела в Новосибирске. Когда она вернулась домой, вещи остались неразобранными, а сама девушка исчезла. Почему она ушла и куда — неизвестно. Разместили ориентировки в Сети, чтобы получить свидетельства и знать, в каком направлении начинать искать, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Носит очки.
Была одета: малиново-синяя ветровка, розовая кофта, голубые джинсы, голубые кроссовки.
Всех, кто видел пропавшую девушку, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700-54-52.
Официально в списке пропавших числятся 522 новосибирца. И многие таинственные истории остаются без внимания общественности — как это было, например, с 36-летней Марией Бобровской, которая в июне 2019 года вышла из дома и бесследно пропала. Родные написали заявление в полицию, но к волонтерам обращаться не стали. Фотографии Бобровской появились в СМИ только спустя год, когда полицейские обратились к горожанам с просьбой о помощи. Как так вышло, что очевидцев стали искать с таким опозданием, почему близкие Марии Боровской не верят в то, что она жива, и как ищут людей, которые годами числятся без вести пропавшими, — в материале криминального журналиста НГС Алены Истоминой.