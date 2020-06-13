В субботу, 13 июня, стало известно, что в поселке Чаны Новосибирской области пропала молодая девушка 2001 года рождения. Боброва Татьяна вернулась в посёлок из Новосибирска, оставила дома сумку с вещами и пропала в этот же день. Инцидент произошёл 9 июня.



— Девушка — уроженка посёлка Чаны, некоторое время провела в Новосибирске. Когда она вернулась домой, вещи остались неразобранными, а сама девушка исчезла. Почему она ушла и куда — неизвестно. Разместили ориентировки в Сети, чтобы получить свидетельства и знать, в каком направлении начинать искать, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

