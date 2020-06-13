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Тема дня Стрельба на дачах под Новосибирском. Один убит

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Трагедия, со слов местных жителей, произошла в военной части

Трагедия, со слов местных жителей, произошла в военной части

25-летний молодой человек, который сегодня утром скончался от удара молнии в Коченёво, был военным.

— В пять утра началась сильная гроза. Этот молодой человек приехал из Новосибирска, они готовились к параду, жили в поле, за частью. Видимо, он куда-то шел. Обгорел сильно. Говорят, у него двое детей остались, — рассказала НГС одна из жительниц Коченёво.

В пресс-службе Центрального военного округа сначала пообещали прокомментировать обстоятельства гибели военного, но позже попросили написать запрос. НГС отправил официальный запрос, но ответ на него пока не поступил.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Вы знаете обстоятельства трагедии? Вам известно, откуда приехал погибший молодой человек? Напишите в WhatsApp или Telegram дежурному корреспонденту НГС на номер 8 982 781–74–07.

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