25-летний молодой человек, который сегодня утром скончался от удара молнии в Коченёво, был военным.

— В пять утра началась сильная гроза. Этот молодой человек приехал из Новосибирска, они готовились к параду, жили в поле, за частью. Видимо, он куда-то шел. Обгорел сильно. Говорят, у него двое детей остались, — рассказала НГС одна из жительниц Коченёво.



В пресс-службе Центрального военного округа сначала пообещали прокомментировать обстоятельства гибели военного, но позже попросили написать запрос. НГС отправил официальный запрос, но ответ на него пока не поступил.