В Новосибирской области в садовом товариществе «Изумруд» в ночь с пятницы на субботу, 13 июня, мужчине выстрелили в грудь. От полученного ранения он скончался.
— Сегодня ночью в садовом обществе «Изумруд» (недалеко от Плотниково) произошли разборки между группами молодых людей. Со стрельбой. Один убит. Работает полиция. Уже днём работало много представителей органов: дознаватель, следователь, наверное, криминалисты. Сама видела, как вели одного участника разборок, пригнувшегося к земле, в капюшоне. Стрельба была серьёзная, крики, вопли, беготня, — сообщила НГС владелица одной из дач в СНТ.
Информацию подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
— В ночь на 13 июня в полицию поступило сообщение, что в садовом обществе «Изумруд» возле села Плотниково Новосибирского района мужчина 1988 года рождения получил огнестрельное ранение. По предварительной информации, в ходе конфликта между двумя компаниями отдыхающих граждан произошла драка, в ходе которой один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. Потерпевший был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался, — сообщили в ведомстве.
На причастность к конфликту проверяют шестерых человек. Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.
Также информацию о трагедии сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.
— 13 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о смерти мужчины, 1988 года рождения, в Новосибирской городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2, поступившего с огнестрельным ранением в области груди. По данному факту следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении СК.
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