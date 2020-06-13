Стало известно, во сколько пройдёт салют в честь парада Победы в Новосибирске

Праздничный салют в день парада Победы в Новосибирске пройдёт в 22:00 на Михайловской набережной.
Об этом говорится в постановлении мэрии Новосибирска, которое опубликовали в «Бюллетени органов местного самоуправления».
— Организовать и провести 24 июня 2020 в городе Новосибирске в 22:00 по местному времени на Михайловской набережной артиллерийский салют, — говорится в документе.
Также в документе говорится, что парад состоится в 10:00 по местному времени.
В документе говорится о том, что гражданам рекомендуют наблюдать за праздничными мероприятиями через прямую трансляцию по телевидению и воздержаться от посещения парада и салюта.
НГС писал о том, как в Новосибирске пройдёт парад Победы 24 июня. В нём примут участие более 2000 человек и 75 единиц техники. В этом году парад Победы в Новосибирске пройдёт без зрителей — для этого специально перегородят улицы, а на трибуне будет всего 28 человек.
Во время репетиции 20 июня движение будет перекрыто с 7:30 до 14:30, а в день парада — 24 июня — с 7:00 до 12:00. В день парада и в день репетиции также будут перекрыты входы в метрополитен на площади Ленина.