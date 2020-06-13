Стало известно, во сколько пройдёт салют в честь парада Победы в Новосибирске

Праздничный салют в день парада Победы в Новосибирске пройдёт в 22:00 на Михайловской набережной.



Об этом говорится в постановлении мэрии Новосибирска, которое опубликовали в «Бюллетени органов местного самоуправления».

— Организовать и провести 24 июня 2020 в городе Новосибирске в 22:00 по местному времени на Михайловской набережной артиллерийский салют, — говорится в документе.

Также в документе говорится, что парад состоится в 10:00 по местному времени.

В документе говорится о том, что гражданам рекомендуют наблюдать за праздничными мероприятиями через прямую трансляцию по телевидению и воздержаться от посещения парада и салюта.