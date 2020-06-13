Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому в 2020 году выплаты и пособия могут назначаться гражданам без предоставления справок. Впрочем, это не значит, что получить их теперь сможет кто угодно — проверять право на получение льготы или выплаты будут путем межведомственного взаимодействия. Различные государственные ведомства самостоятельно проверят заявителя в своих списках и найдут о нем информацию.

Кроме того, речь в документе идёт об ограничении количества функционирующих окон МФЦ, дистанционной работе с заявителями и временном сокращении перечня доступных услуг. Решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Одобрить его должны местные власти.