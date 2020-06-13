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Вуз планирует увеличить число студентов к 2025 году

Вуз планирует увеличить число студентов к 2025 году

Для Новосибирского государственного университета построят новое общежитие. Работы оценивают в 2 млрд рублей.

Об этом пресс-служба университета сообщила информагентству ТАСС.

— Проект строительства нового корпуса студенческого общежития НГУ на 2 тыс. мест оценивается примерно в 2 млрд рублей. Здание разместится на территории кампуса Новосибирского государственного университета на специально сформированном для этих целей участке. АО «Газпромбанк» — финансирующая организация. Условия концессионного соглашения на сегодняшний день находятся в стадии проработки, — рассказали в НГУ.

Также в вузе сообщили, что площадь общежития составит около 30 тысяч кв. м, оно будет не выше восьми этажей. Ранее ректор НГУ Михаил Федорук сообщал, что к 2025 году вуз хочет увеличить количество студентов с 8,2 до 15 тысяч человек.

НГС рассказывал о том, как изменились правила поступления в вузы из-за коронавируса. Читайте об этом в шести карточках.

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