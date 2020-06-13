Также в вузе сообщили, что площадь общежития составит около 30 тысяч кв. м, оно будет не выше восьми этажей. Ранее ректор НГУ Михаил Федорук сообщал, что к 2025 году вуз хочет увеличить количество студентов с 8,2 до 15 тысяч человек.



НГС рассказывал о том, как изменились правила поступления в вузы из-за коронавируса. Читайте об этом в шести карточках.