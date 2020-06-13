Прошлой ночью, 12 июня, мотоцикл сбил женщину на улице Большевистской. Её увезли в больницу.



О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Вчера в 23:20 мужчина 1982-го года рождения, управляя мотоциклом «Ямаха», двигался по улице Большевистской в сторону Октябрьского моста. В пути следования у дома №177 совершил наезд на пешехода — женщину 1979 года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в ведомстве.



Пострадавшую доставили в больницу, предварительный диагноз — «сотрясение головного мозга».