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ДТП произошло на улице Большевистской

ДТП произошло на улице Большевистской

Прошлой ночью, 12 июня, мотоцикл сбил женщину на улице Большевистской. Её увезли в больницу.

О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Вчера в 23:20 мужчина 1982-го года рождения, управляя мотоциклом «Ямаха», двигался по улице Большевистской в сторону Октябрьского моста. В пути следования у дома №177 совершил наезд на пешехода — женщину 1979 года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в ведомстве.

Пострадавшую доставили в больницу, предварительный диагноз — «сотрясение головного мозга».

В МВД добавили, что мотоциклист был трезв. По факту ДТП проводится проверка.

Другое ДТП с участием мотоцикла произошло в конце мая. В Октябрьском районе мотоцикл столкнулся с Toyota Camry Gracia. В результате аварии пострадал мотоциклист.

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